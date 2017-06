Acheteur emballage

About the Role:

Pour le department Achat/Emballages et accessoires d'un acteur majeur du CAC 40, nous cherchons à recruter pour 6 mois un acheteur qui aurait à travailler auprès du Category Manager de cette famille d'achats.



En tant que support du Global Category Manager, son activité se décline comme suit :

1. Préparation à la gestion des achats

- Proposer de nouveaux fournisseurs et suivre le panel actuel de fournisseurs (incluant le suivi des risques fournisseurs)

- « Challenger » les prescripteurs en terme de besoins et de cahier des charges afin de globaliser les besoins



2. Gestion des achats

Conduire toutes les étapes du processus d'achat dans le respect des politiques d'achats, de la charte d'éthique et du code de conduite du Groupe

TOTAL :

- Participer à la rédaction des dossiers de pré-consultation et d'appels d'offres sur des sujets à forts enjeux

- Piloter la rédaction des dossiers de pré-consultation et d'appels d'offres sur des sujets d'enjeux limités (CA, scope,…)

- Mener directement ou assister les sites dans les négociations des commandes et des contrats

- Rédiger les contrats dans le respect des procédures et des règles de fonctionnement

- Suivre le portefeuille des contrats et des commandes, assister les opérationnels dans la gestion des contrats

- Assister les opérationnels dans les éventuels litiges en relation avec les Direction juridiques, assurances et finance



3. Suivi et amélioration de la performance des achats :

- Suivre le portefeuille d'achat (conformité d'utilisation,…) et les indicateurs de perfomance

- Vérifier la bonne application des contrats-cadre négociés par le Category Manager

- Préparer les revues de performance des fournisseurs et participer à leur évaluation

- Informer et suivre les fournisseurs et prescripteurs sur la politique de sous-traitance, sécurité, qualité et environnement



