Inbetriebnehmer (m/w)

Company Spencer Ogden Location Germany,Europe Salary £0 to £0 Per year Job Type Permanent Category Engineering Jobs Job ID 525162 Apply Apply Now

About the Role: Einsatzort: Filderstadt



Aufgaben:

*Mechanische und elektrische Inbetriebnahme Sondermaschinen, weltweit

*Anlagenbetreuung von der Inbetriebnahme bis zur Abnahme

*Schulung und Einweisung des Bedienpersonals beim Kunden

*Störungsannahme und -beseitigung sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten



Anforderungen:

*Mechatroniker oder vergleichbares technisches Berufsbild, idealerweise Weiterbildung Techniker (Mechatronik/Automatisierungstechnik oder Elektronik)

*Kenntnisse der gängigen Automatisierungssysteme (z. B. Siemens, Fanuc, Bosch)

*Inbetriebnahme-Erfahrung im Bereich Robotik (z. B. Fanuc, Kuka, ABB)

*Nice to have: Kenntnisse Pneumatik / Hydraulik und Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

*Deutsch und Englisch

*Weltweite Reisebereitschaft



Spencer Ogden is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.