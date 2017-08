Ingénieur spécialiste électricité

€0 to €0 Per year

Amec Foster Wheeler France, filiale Française du Groupe Amec Foster Wheeler, est spécialisé dans la conception et la réalisation d'unités chimiques, pétrochimiques et de raffinage. Elle est implantée depuis près de 70 ans en France et mène des projets d'envergure en France et à l'international.





Dans ce contexte, Amec Foster Wheeler France recherche pour son siège basé à Charenton le Pont (94) un(e).

* Réalise les activités électriques sur projet(s) qui lui sont confiés et reporte au responsable d'étude électricité (leader de discipline) et au chef de service électricité* Réalise les études en accord avec les normes et procédures applicables sur le projet* Prépare / supervise les schémas unifilaires et les schémas de principes* Réalise les études / calculs pour le dimensionnement des équipements électriques (calculs des câbles, listes de consommateurs, bilan de puissance, calculs load flow, Icc, démarrage moteur, harmoniques, etc…)* Réalise les specifications et feuilles de données des équipements électriques* Réalise les réquisitions techniques des équipements et travaux électriques, les clarifications techniques avec les fournisseurs et la comparaison / évaluation technique des offres* Vérifie les documents réalisés par le bureau d'étude et par les fournisseurs / entreprises* Responsable de la production des documents et taches électricité qui lui sont confiées* Réalise les relevés sur sites* Réalise les inspections usine des équipements électriques