Multiphase flow metering (MPFM)

Objet de la prestation :

- Suivi MPFMs Kaombo

Tâches à réaliser :

- Création de fichiers BEST pour les différents réservoirs afin de créer les fichiers polynômes des compteurs multiphasiques (Type Onesubsea)

- Création des asset model des MPFMs dans PI-AF (iso Clov)

- Création des outils de visualisation PI Coresight

- Implémentation des données et calculs MPFMs sous WIDE

- Mise en place des fichiers mensuels (Excel)

Recommandation techniques sur le personnel affecté à la réalisation de la prestation :

- Connaissance obligatoire dans l'utilisation des logiciels : PI ; PI-AF ; BEST(logiciel thermodynamique de Total) ; WIDE (logiciel d'analyse de données de Widetech) ; EXCEL

- Connaissance souhaitée des MPFMs de type Onesubsea

Lieu de réalisation de la prestation :

- Locaux de TOTAL au CSTJF, à Pau

Dates de réalisation de la prestation :

- Démarrage Octobre 2017

- Durée : 1,5 mois



