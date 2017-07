Process Engineer

About the Role:

The Role:

Réaliser des simulations de procédés ;



Assurer le suivi d'études engineering dans le cadre de la PRESTATION de support technique en ingénierie de procédés (Phase BED / FEED) :

- Rédiger les cahiers des charges ;

- Réaliser la revue de bilans matière ;

- Réaliser la revue PFD, la revue PID etc.



The Company:

Notre client Opératue pétrolier cher un Ingénieur Procédés confirmé en procédé de raffinage (5 à 10 ans d'expérience) pour travailler de Septembre à fin Mars dans ses locaux de La Défense et du Havre



Essential Skills / Qualifications:

Connaissances du logiciel ProII

Connaissances en catalyse et en procédés de raffinage

5 à 10 années d'expériences en ingénierie de procédés

Anglais



