Servicetekniker Sjiska

About the Role:

Felsökning och reparation på vindkraftverk, såväl mekanisk som elteknisk.

Service och underhåll av vindkraftverk i enlighet med serviceavtal.

Kundkontakt med ägare kring kommande service/reparationer och tydlig rapportering av utförda åtgärder.

Ansvar och skötsel av servicebilen inkl. dess lager.

Ansvar för reservdelshållning och inventering av lokallager samt beställningar av material/reservdelar/verktyg, returgods mm.

Daglig rapportering och registrering i vårt affärssystem, SAP.

Erfarenhet och/eller utbildning inom el och/eller mekanik. Du är även villig att utveckla dina färdigheter inom områdena.

God allmän datorvana

Goda kunskaper i både svenska och engelska (koncernspråk) i tal och skrift

Tidigare erfarenhet som servicetekniker/liknande arbete är meriterande

Körkort.

Du trivs med att arbeta i team, kommunicera med andra delar av organisationen och du är serviceinriktad.

Du är strukturerad och kan arbeta självständigt.

Då arbete sker på hög höjd krävs god kroppsfysik.

Du har ett högt säkerhetstänk.

Du är öppen för förekommande oplanerad övertid.

Har du intresse och erfarenhet av el, mekanik och hydraulik? Brinner du för förnyelsebar energi och vill ha ett fysiskt och utmanande arbete? Som servicetekniker på Vestas får du möjlighet att utvecklas inom en ständigt växande organisation med den senaste teknologin.Service Sweden/Finland > Region North Sweden > SjisjkaMed huvudkontor i Malmö är Vestas Northern Europe en affärsenhet som omfattar Skandinavien, Storbritannien, Irland, Polen, Finland och Baltikum. Vi ansvarar för försäljning, projekt, installation och service för vindparker i dessa regioner.Serviceavdelningen är ansvarig för service och underhåll av våra vindkraftverk i Sverige. Vestas Northern Europe strävar efter att vara den högst presterande affärsenheten inom Vestas, gällande såväl modern energi och kundnöjdhet som att vara den mest attraktiva arbetsplatsen. Med dessa ambitioner har serviceteknikern som tar hand om kundernas turbiner en viktig roll i frontlinjen av våra serviceavtal. I denna roll kommer du att få arbeta i en spännande bransch i team med engagerade medarbetareArbetsuppgifterJust nu söker vi en servicetekniker, som kommer att ingå i ett serviceteam med ansvar för service och underhåll av våra vindkraftverk i Sjiska. Tjänsten ställer höga krav på noggrannhet och professionalitet då vi är ytterst måna om att vårt servicearbete utförs med högsta kvalitet och säkerhet. För att lyckas fullt ut med arbetsuppgifterna tror vi att du är en person som har goda kunskaper i el och/eller mekanik, är serviceinriktad och affärsmässig.Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:KvalifikationerVi söker dig som har:Personliga egenskaperSärskilda kravTjänsten innebär en del resande med övernattningar då det förekommer resor till Malmö och Danmark för olika vidareutbildningar. För denna tjänst är alltså hög flexibilitet vad det gäller resor och arbetstider ett absolut krav. Tjänsten kommer till en början att utgå från Skaulo.Ett krav för att erhålla anställning är att man blir godkänd för mast- och stolpintyg, vilket består av ett belastnings-EKG och läkarundersökning.Vi erbjuderVåra anställda är vår största tillgång. Förutom en konkurrenskraftig lön och fördelar, så som friskvårdsbidrag, snabb tillgång till specialicerad sjukvård och fri användning av mobiltelefon, investerar vi i din utveckling. Efter en grundlig introduktionskurs erbjuder vi fortlöpande utveckling av dina färdigheter med ett väletablerat utbildningsprogram. Du får arbeta i ett team med stor mångfald och motiverade servicetekniker, i en stimulerande miljö i ett snabbt växande internationellt företag där god kommunikation och struktur är nyckeln till bra resultat. Då Vestas verkar för en jämställd arbetsplats välkomnar vi kvinnliga såväl som manliga sökandenYtterligare informationVi behandlar inkomna ansökningar löpande. Sista ansökningsdag är 30 maj 2017.För ytterligare information om tjänsten vänligen kontakta rekryterare Elin Holm 0730 73 9903.About VestasVestas is the energy industry's global partner on wind power solutions. We design, manufacture, install, and service wind turbines across the globe, and with more than 78 GW of wind turbines in 75 countries, we have installed more wind power than anyone else.Through our industry-leading smart data capabilities and unparalleled 68 GW of wind turbines under service, we use data to interpret, forecast, and exploit wind resources and deliver best-in-class wind power solutions.Together with our customers, Vestas' more than 21,900 employees are bringing the world sustainable energy solutions to power a bright future.We invite you to learn more about Vestas by visiting our website at www.vestas.com and following us on our social media channels.