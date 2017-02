SPS-Programmierer (m/w)

Company Spencer Ogden Location Germany,Europe Salary £0 to £0 Per year Job Type Permanent Category Engineering Jobs Job ID 525164 Apply Apply Now

About the Role: Einsatzort: Remchingen



Aufgaben:

*Konstruktion/Programmierung Software und Anpassung nach Kundenwünschen

*Programmierung und Inbetriebnahme von Maschinen und Automationen im Haus und bei internationalen Kunden



Anforderungen:

*Technisches Studium oder Techniker

*Kenntnisse ins SPS- oder Fanuc-Programmierung

*Deutsch und Englisch

*Weltweite Reisebereitschaft



