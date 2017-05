STAGE EVALUATION ET COMPTABILISATION ENGAGEMENTS SOCIAUX H/F

Company Energy Jobline Location France Job ID 564901 Apply Apply Now

About the Role: Job Description

Nous recherchons un(e) stagiaire pour 6 mois au sein du département Prévoyance, Retraite et Engagements Sociaux à compter du mois d'octobre 2017.



Vos principales missions seront les suivantes : Faire une revue analytique des évaluations produites par le cabinet d'actuaires externe en charge des évaluations Valider les chiffrages comptables et les traitements retenus conformément aux normes Groupe en coopération avec la Consolidation Les engagements pris par le Groupe Total vis-à-vis de ses salariés en matière de retraite, prévoyance, font l'objet de provisions matérielles dans les comptes consolidés du Groupe (de l'ordre de 15 milliards de dollars d'engagements évalués). Le pilotage des Engagements Sociaux est une des missions confiées à la Direction des Ressources Humaines de Total organisée en pôles d'expertises. Le département Prévoyance, Retraite et Engagements Sociaux assure la coordination et la validation des évaluations et des impacts comptables associés de la majorité des filiales françaises du Groupe. Ces travaux alimentent la direction des Comptabilités/Consolidation pour l'élaboration des états financiers et de leurs annexes. Le stagiaire intégrera une équipe de 7 personnes et participera à la campagne d'évaluation de 2017 et sera en étroite coopération avec la Direction Consolidation.



Profile sought

Formation et connaissances:



Vous êtes en cours de validation d'un BAC+3 en Finances (audit et contrôle de gestion)



Votre niveau d'anglais est correct.



Vous maîtrisez le Pack Office et vous êtes à l'aise avec l'outil informatique



Aptitudes :

Rigueur, sens du contact humain, organisation, confidentialité, maîtrise d'Excel.