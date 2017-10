Consultant Support SAP FI CO

£0 to £0 Per year

About the Role:

Role:

Définir, organiser et faire vivre la documentation (fiche de création Template, guide line utilisateur, fiche de test standard) de façon simple et efficace sur les sujets suivant :



- Création d'une société (avec options selon les systèmes concernés sous rubriques siège/service/succursale)

- Création d'un G/L hors banque (avec axes selon les systèmes concernés)

- Création d'un G/L de banque (avec axes selon les systèmes concernés et sous rubriques F110/bank statement, écarts de changes…)



Ecrire des guides utilisateurs et diffuser expertise sur LES PROCESSUS STANDARDS SAP Finance et Cost Control.



Assister la COMPAGNIE sur des questions support aux filiales complexes.



Profil:

Expertise confirmée dans le domaine de 5 ans minimum

Anglais courant.