Contract Administrator

Nous recherchons un administateur de contrat pour intervener chez notre client sur Paris La Défense.



Il s'agit en particulier :



* de la mise en œuvre, l'exécution, la négociation des contrats dans un processus Fast Track pour des études préalable aux projets. Des contrats cadres existent et seront utilisés avec l'éventualité de négocier de nouveaux contrats cadres et de les créer dans les systèmes.

* expérience souhaitée dans la phase Avant-Projets des projets, mais pas obligatoire ;

* expérience souhaitée avec le Groupe Total mais pas obligatoire

* aptitude demandée pour gérer plusieurs « petits projets » simultanément.





Processus Contrats



? Sur des Surveys HSE (EBS, ESIA, ESBS) et/ou des Surveys Geosciences (geotechnique, geophysique, metocean)

? Manager le processus et Participer à la stratégie contractuelle en coopération avec les équipes techniques et en tenant compte des éventuels plans de synergie

? Participer à l'établissement de la liste des soumissionnaires potentiels avec les équipes techniques concernées

? Préparer et lancer les dossiers de pré-consultation et d'appels d'offre Standard ou Complexe

? Participer aux clarifications

? Participer / Mener les négociations contractuelles et commerciales

? Etablir les « Recommendation To Award » pour validation par les entités concernées

? Etablir les « Letter Of Award », si nécessaire, ainsi que les contrats techniques dans le respect des procédures et des règles de fonctionnement

? Rédiger les contrats à partir des contrats-types (ou par exception hors contrats-types)

? Assister et conseiller les opérationnels dans la gestion des contrats

? Intervenir dans le règlement des litiges en liaison avec les Directions juridique, assurances et finance, Proposer des stratégies et des actions et en participant aux négociations

? Suivre et connaître les marchés, Participer au suivi et à l'évaluation des fournisseurs et des entrepreneurs

? Suivre et gérer les contrats (Comités Contrats, COPIL, conseil, amélioration des performances…)



Cost Models



? Participer aux développements des Cost Trends Models pour les catégories suivies.

? Assurer un support dans l'analyse des coûts/prix pour les catégories : Prix de référence (Should Cost Models, price database, etc.), formules de révisions, etc.



Essential Skills / Qualifications:

Connaissance et utilisation de l'outil d'appel d'offre Ariba

Aptitude demandée pour gérer plusieurs « petits projets » simultanément,

Anglais et français parlés et écrits.



