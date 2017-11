Ingénieur Calculateur Tuyauterie

About the Role:

Wood recherche pour son bureau à Vitrolles (13) un(e) Ingénieur Calulateur Tuyauterie. Au sein du département Tuyauterie, rattaché(e) au responsable de service et affecté(e) à un ou des projet(s), vous contribuerez à proposer des solutions techniques afin d'orienter les études.

A ce titre, vous interviendrez sur les missions notamment de:

* Participer aux études tuyauterie notamment en la conception du tracé des lignes critiques* Développement d'études de flexibilité et rédaction des notes de calcul correspondantes* Implantation et définition des supports de tuyauterie* Préparation des réquisitions pour les supports spéciaux (boites à ressort etc.)

Skills / Qualifications

* Ingénieur mécanique ou équivalent, vous bénéficiez d'une expérience d'environ 2-3 ans dans le milieu de l'ingénierie. La connaissance du secteur du raffinage ou de la pétrochimie est nécessaire. Une expérience site serait un plus* La maîtrise de l'outil Caesar II et une pratique de calculs aux éléments finis sont indispensables* La pratique de l'Anglais oral et écrit est nécessaire pour l'obtention de ce poste. La collaboration avec nos bureaux en Europe et Inde nécessite une bonne maitrise de la langue et est déterminante vis-à-vis du partage et des échanges de données techniques; prévoir des missions ponctuelles en France et en Europe, et aussi possible en Inde* La maîtrise de la langue française est indispensable

Wood est un leader mondial dans la prestation de services de réalisation de projets d'ingénierie et techniques aux secteurs énergétiques et industriels. Nous déployons nos activités dans plus de 60 pays, employant environ 55 000 personnes, avec des recettes s'élevant à plus de 11 milliards de dollars. Nous fournissons des solutions axées sur le rendement tout au long du cycle de vie de l'actif, du concept au déclassement, à un large éventail de secteurs industriels, notamment aux secteurs en amont, médians et en aval du pétrole et du gaz, des produits chimiques, de l'environnement et des infrastructures, de l'énergie et des procédés, de l'énergie propre, des mines, du nucléaire et de l'industrie en général. Nous nous efforçons d'être la meilleure entreprise de services techniques avec qui collaborer et dans laquelle investir.