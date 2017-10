Ingénieur contrat

About the Role:



Fonctions :

- Etablir les contrats de R&D dans le respect des procédures et des règles de fonctionnement

- Faire l'analyse de risque contractuelle multi-niveaux (HSE, responsabilités, contraintes pays, financier, fiscal, juridique, brevet, propriété intellectuelle, conformité, mise en œuvre opérationnelle)

- Définir la stratégie contractuelle en accord avec les équipes techniques, juridiques, ingénieurs brevet et valorisation, en tenant compte des éventuels plans de synergie

- Challenger les prescripteurs en termes de besoin et cahier des charges (alignement interne)

- Mener les négociations des termes contractuels et commerciaux avec les fournisseurs / partenaires en liaison avec les prescripteurs R&D et selon leurs besoins, en conservant l'objectif du compromis optimal coût, qualité, délai et valorisation ; reporter les « savings »

- Rédiger les accords R&D à partir d'outils ad hoc (questionnaires, clausiers, contrats-types ou hors contrats-types)

- Assister et conseiller les opérationnels dans la gestion des contrats

- Mettre en œuvre dans les outils d'entreprise (CONTIKI, …) les flux d'informations qui permettront la réalisation de la totalité du processus achats jusqu'au paiement des factures après réception des livrables

- Défendre, en liaison avec les entités P.I. et valorisation de l'entité R&D, la propriété intellectuelle et protéger le savoir faire du groupe

- Suivre et gérer les contrats (Comités Contrats, COPIL, réunions régulières avec les responsables des Programmes R&D…)

Périmètre technique de R&D :



Support contractuel principalement sur les programmes de R&D « Prospective Labs » et le « Plateformes d'innovation technologiques ». Ces entités sont en charge de la R&D sur des périmètres technologiques de pointe. Elles sont également en charge de la préparation et de la validation des pilotes industriels.



COMPETENCE ACHAT

* Assurer les négociations commerciales et juridiques avec des sociétés et organismes, privés et publics.

* La plupart des contrats sont spécifiques et nécessitent une grande part d'élaboration et d'ajustements. Une grande autonomie dans les montages, l'élaboration, l'adaptation et la rédaction des contrats est requise.



* Etre en contact étroit avec les différents chefs de projet du Domaine R&D, participer aux réunions internes et externes qui sont organisées. S'inscrire dans la démarche Contrats-Achats le plus en amont possible du processus (stratégie contractuelle).



SENSIBILITE JURIDIQUE

* Nécessité de bien comprendre certains aspects juridiques relatifs à plusieurs spécialités: droit français, Common Law, droit commercial, droit des sociétés, droit du travail, droit de la propriété intellectuelle….

* En particulier, avoir des bonnes connaissances en propriété intellectuelle afin d'anticiper ces enjeux P.I. lors de la définition de la stratégie contractuelle et pendant les négociations.



SENSIBILITE TECHNIQUE

* Connaissance des outils industriels et de l'environnement pétrolier est un plus.

* Capacité à comprendre les enjeux techniques et à parler avec des opérationnels.



CAPACITES D'INTEGRATION

* Capable de travailler en équipe et communiquer.

* Capacité à synthétiser les besoins, identifier les enjeux et rigueur



Essential Skills / Qualifications:

Français et Anglais pour les négociations et la rédaction des contrats.



