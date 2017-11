Ingénieur des procédés

About the Role:

The Role:

Ingénierie génie réactionnelle et catalyse



1. Suivre les performances industrielles des charges GO et Kérosène en hydrodéaromatisation :

- Réaliser des études pour test de nouvelle charges (cahier de charges, suivi des tests pilote, analyse des résultats) ;

- Proposer des solutions/correctives en cas de déviation des performances ;



2.Suivre les performances industrielles des catalyseurs d'hydrodéaromatisation :

- Veille active sur les nouveaux catalyseurs disponibles ;

- Réaliser des études pour test de catalyseur (cahier de charges, suivi des tests pilote, analyse des résultats) ;

- Analyse et interprétation des résultats des catalyseurs industriels usés ;



3. Suivre les différents projets d'industrialisation de nouveaux développements produits :

- Animer la réunion industrialisation

- Veiller au bon avancement de chacun des projets ;



Essential Skills / Qualifications:

Ingénieur en chimie et/ou procédés de formation ;

Minimum 2 ans d'expérience dans la fonction ;

Connaissances en procédés de raffinage ;

Très bonnes connaissances en catalyse et génie réactionnelle ;

Un doctorat dans un de ces domaines serait un plus ;

Très bon niveau d'anglais (oral et écrit) ;



