Ingénieur revue de conception ESP Nucléaire

About the Role:

The Role:

Pour la filiale Exploitation d'un de nos clients bureaux de certification, dans le cadre de son activité revue de conception des équipements sous pression utilisés dans le domaine du nucléaire (ESPN) basée sur les exigences de la réglementation, des codes et des normes, vous serez amené à réaliser :



- Principalement, des vérifications de notes de calculs

- Des vérifications de documents de conception d'Equipement Sous Pression Nucléaire (plans, dimensionnement...)

- Des analyses de risques et des Evaluations Particulières de Matériaux Nucléaires

- Des assistances techniques en calcul.



S'appuyant sur les exigences des codes (RCC-M, CODETI) et des normes (EN13480)

- Examiner des documents de dimensionnement de la tuyauterie (calcul de tenue pression, calcul de flexibilité),

- Effectuer calcul de flexibilité afin de confirmer ou d'infirmer les documents de dimensionnement soumis à évaluation,,



Essential Skills / Qualifications:

De formation Bac+5 en Mécanique, expérience de minimum 1 an en calcul de tuyauterie sur le logiciel PIPESTRESS.

Maîtrise des règles de tracé et de dimensionnement des lignes de tuyauterie ainsi que les analyses de flexibilité.

Vous avez une bonne connaissance des codes et normes dans le domaine des équipements sous pression.



About Fircroft:

