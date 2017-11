Ingénieur senior Tuyauterie

About the Role:

Wood recherche pour son siège basé à Charenton le Pont (94), un(e):

Ingenieur Tuyauterie

* Au sein du département Tuyauterie, rattaché(e) au responsable de service et affecté(e) à un ou des projet(s), vous contribuerez à proposer des solutions techniques afin d'orienter les études ou vous serez à même de réaliser ces études selon la taille des projets

Skills / Qualifications

A ce titre, vous interviendrez sur les missions notamment de:

* Développement de plans d'implantation* Coordination des études de tuyauterie sur projets, de la phase avant-projet aux études de réalisation* Ingénieur mécanique ou équivalent, vous bénéficiez d'une expérience d'environ 10 ans dans le milieu de l'ingénierie. Une expérience chantier et une connaissance du secteur pétrochimique et / ou chimie fine / Pharmacie seraient un plus* La maîtrise des outils 2D et 3D est indispensable et plus précisément l'utilisation de PDS 3D. La maîtrise de PDMS et de relevés laser au travers de LFM entre autres serait également appréciée* La pratique de l'Anglais oral et écrit est indispensable pour l'obtention de ce poste. La collaboration avec nos bureaux en Inde nécessite une pratique parfaite de la langue et est déterminante vis-à-vis du partage et des échanges de données techniques; prévoir des missions ponctuelles en Inde

Wood est un leader mondial dans la prestation de services de réalisation de projets d'ingénierie et techniques aux secteurs énergétiques et industriels. Nous déployons nos activités dans plus de 60 pays, employant environ 55 000 personnes, avec des recettes s'élevant à plus de 11 milliards de dollars. Nous fournissons des solutions axées sur le rendement tout au long du cycle de vie de l'actif, du concept au déclassement, à un large éventail de secteurs industriels, notamment aux secteurs en amont, médians et en aval du pétrole et du gaz, des produits chimiques, de l'environnement et des infrastructures, de l'énergie et des procédés, de l'énergie propre, des mines, du nucléaire et de l'industrie en général. Nous nous efforçons d'être la meilleure entreprise de services techniques avec qui collaborer et dans laquelle investir.